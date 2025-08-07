Una violenta balacera estremeció la noche del miércoles a los vecinos de la urbanización Don Sergio 1, en el distrito de Horquetas de Sarapiquí, donde un hombre fue asesinado con al menos 25 impactos de bala.

El hecho ocurrió cuando la víctima, identificada preliminarmente como un hombre de apellido Gutiérrez, de 29 años, viajaba en una motocicleta y fue interceptado por dos sujetos armados que también se desplazaban en moto.

Según testigos, los agresores abrieron fuego sin mediar palabra, impactando a la víctima en el pecho y la cabeza. El cuerpo quedó tendido en la entrada de la urbanización, mientras los responsables huyeron a toda velocidad.

Vecinos de la zona relataron que los disparos se escucharon como una ráfaga intensa, generando pánico entre las familias.

“Fue una descarga fortísima, los niños se asustaron, todos corrimos a escondernos. Pensamos que había más atacantes”, dijo una residente, aún visiblemente afectada.

Agentes de la Fuerza Pública acordonaron la escena y se mantuvieron en el lugar hasta la llegada de los investigadores del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes realizaron el levantamiento del cuerpo y la recolección de evidencias.

El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial, mientras el caso permanece en investigación bajo la hipótesis preliminar de un posible ajuste de cuentas.