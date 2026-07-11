Vecinos molestos por río contaminado en San Antonio del Tejar

La realidad que vive un grupo de vecinos en San Antonio del Tejar, en Alajuela es dramática.

Por allí pasa el río Ciruelas, que ha sufrido desde hace muchos años problemas de contaminación debido a las empresas que residen alrededor.

Sin embargo, la situación empeoró esta semana cuando arrojaron, en apariencia, desechos de animales, al punto de dejar el agua con un color rojizo.

Grupo Extra visitó la zona y conversó con las personas que habitan allí, quienes manifestaron su malestar y su preocupación ante la falta de vigilancia por parte de las autoridades de salud, tal y como lo expresó María Alexandra Jiménez, quien tiene varias décadas de residir en dicho barrio. Incluso, algo que parece normal como tomar el almuerzo o la cena se vuelve un caos.

“Tengo 30 años viviendo aquí y la situación es la misma siempre. Huele como a ganado, ahora ha llegado un olor a sangre y a combustible y como ha sido tan constante, el mal olor se volvió costumbre, pero lo que pasó acá fue que el río iba así de rojo”, expresó.

Piden respuestas

Manifestaron que ya la comunidad se ha organizado para pedir soluciones y explicaciones a las entidades correspondientes, pero no ha habido respuesta.

“Es una cosa de nunca acabar. Genera dolores de cabeza, malestar estomacal y el problema es que esto se da varios días y no se ve por dónde pueda parar. Hemos recogido firmas, los vecinos queremos una solución, pero no ha ocurrido nada”, aseguró Dayanna Alvarado, quien incluso dijo que tiempo atrás ha visto a personal del Ministerio de Salud haciendo inspecciones, pero todo sigue igual.

“Tiran huesos, animales, basura, el río sale rojo y muy sucio.

La gente aquí se ha quejado, pero no tenemos respuesta. Yo que trabajo por aquí nos ha tocado estar días con olores muy fuertes y eso se extiende por todo San Antonio”, agregó Nilson Hernández, quien labora en una empresa de materiales para la construcción cercana al río.

Este medio intentó conocer una portura por parte del ente rector de la salud en Costa Rica, sin embargo al cierre de esta nota aún se mantiene a la espera de la respuesta del Ministerio para saber si tienen conocimiento de este caso y si se está trabajando en un plan para mitigar la contaminación y el mal ambiente en San Antonio.



Alexandra Jiménez tiene 30 años viviendo a orillas del arroyo.