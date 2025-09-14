Vecinos de Lomas del Río, en Pavas, encontraron este domingo el cuerpo de un hombre sin vida en plena vía pública y alertaron a las autoridades judiciales.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que el incidente se reportó alrededor de las 3:15 a. m.

“En apariencia el masculino, el cual aún está sin identificar, fue hallado por vecinos de la comunidad en vía pública ya fallecido. Por lo que estos alertan a los agentes judiciales“, explicó el OIJ.

Tras la alerta, oficiales se trasladaron al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo.

“De momento se desconoce la dinámica lo que reportan vecinos es que supuestamente se escuchan varias detonaciones y posteriormente es que ubican el cuerpo del ahora fallecido“, agregó la Policía Judicial.

El hombre fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia y el caso se mantiene en investigación por parte de las autoridades para esclarecer los hechos.