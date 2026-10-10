Fecha de publicación: 10 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 10 de octubre de 2026

Un joven de 23 años, identificado por las autoridades judiciales con el apellido García y de nacionalidad nicaragüense, resultó gravemente herido tras ser atacado con un arma blanca la noche de este viernes en el sector de Herradura, en el cantón de Garabito, Puntarenas.

De acuerdo con el reporte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos se registraron pasadas las 11:00 p. m., cuando vecinos de la localidad escucharon gritos desesperados de una persona pidiendo auxilio en la vía pública.

Al salir a verificar la situación, los lugareños hallaron a García con severas lesiones en el costado izquierdo del torso, el abdomen y en uno de sus hombros. Tras la alerta enviada a los cuerpos de socorro, personal de la Cruz Roja Costarricense se desplazó al sitio, abordó al paciente y lo trasladó de urgencia a la Clínica de Jacó para su atención médica.

Sujeto aprehendido

Como parte de la intervención policial en la zona, oficiales de la Fuerza Pública lograron la detención de un hombre de apellido Miranda, de 31 años, quien figura como sospechoso de participar en la agresión.

El detenido fue puesto de inmediato a la orden del Ministerio Público para que se le determine su situación jurídica.

Por su parte, los agentes del OIJ de Jacó asumieron la investigación y se encuentran realizando diversas diligencias de campo bajo la dirección funcional de la Fiscalía. Una vez concluidas las pesquisas iniciales, remitirán el informe correspondiente para esclarecer el móvil de la agresión.