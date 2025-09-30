Un hombre identificado con el apellido Hernández, de 36 años, murió la noche del lunes tras recibir varios disparos en vía pública en el sector de Barrio Nuevo de Fátima en Cartago.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que el fallecido presentaba heridas de arma de fuego en el tórax y la espalda.

“Los hechos se dieron pasadas las 9 de la noche en Barrio Nuevo en Fátima de Cartago en vía pública y de acuerdo a la versión preliminar, vecinos de la localidad escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego y cuando salieron lo encontraron ya fallecido en la vía pública“, explicó el OIJ.

Agentes judiciales se presentaron al sitio, realizaron el levantamiento del cuerpo y lo remitieron a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

El caso permanece en investigación por parte de las autoridades con el fin de esclarecer lo sucedido, determinar el móvil del crimen y dar con las personas responsables.