La comunidad de Pocora, en Guácimo, está conmocionada tras la detención de un hombre de nacionalidad nicaragüense, sospechoso de provocar la muerte de varios perros en los últimos días.

El sujeto fue aprehendido por la Fuerza Pública a 200 metros al norte del cementerio local y permanece a la orden del Juzgado Penal de Pococí, que definirá las medidas cautelares en una próxima audiencia. Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) inspeccionaron la vivienda del sospechoso para recabar pruebas y testimonios de vecinos. El informe será remitido al Ministerio Público para determinar la eventual responsabilidad penal del detenido. Residentes de la comunidad afirmaron haber visto al hombre agredir a los animales y trasladar en un balde varios perros sin vida hacia la parte trasera de su casa. Según vecinos, al menos cinco canes desaparecieron en los últimos días y temen que hayan sido enterrados en el lugar.

Una vecina, que pidió no ser identificada, relató que presenció actos “desgarradores” y que el sospechoso mantenía a dos perros adultos en su propiedad. Organizaciones de rescate animal y habitantes de la zona exigieron una investigación exhaustiva y pidieron justicia por los animales presuntamente maltratados.