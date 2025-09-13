Alrededor de 20 familias piden ayuda urgente por parte de las autoridades ya que, según relatan, se encuentran en grave peligro de inundaciones por el exceso de escombro que se ha lanzado al río.

Según relatan los vecinos, los problemas se han venido agravando desde que se empezó el mega proyecto de intercambios en Taras-La Lima, a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).



“También había problemas en el pasado, no vamos a decir que no, pero nunca con la fuerza y el peligro, como desde hace un año”, relató Marlon Sánchez, uno de los afectados.



Los afectados sostuvieron una reunión junto con la Unidad Ejecutora, sin embargo, esta señaló que los trabajos para evitar afectaciones corresponden a la Municipalidad de Cartago.