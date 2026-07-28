Vecinos de San Rafael viven con malos olores y contaminación

La contaminación que se produce en el río Segundo de Alajuela preocupa a los vecinos de San Rafael de Alajuela, quienes afirman vivir entre malos olores y los desechos que arrojan.

Foto: Sergio Espinoza.

Desde la Asociación de Desarrollo de la Comunidad comentaron que el problema se ha extendido por varios años y siguen a la espera de una solución.

La contaminación en el río es uno de los problemas, pues dicen que en las noches o madrugadas se producen malos olores producto de la quema de restos de animales.

Foto: Sergio Espinoza.

Hace dos semanas, este grupo de vecinos pidió una respuesta ante el Tribunal Ambiental, donde están llevando el caso, pero siguen a la espera de una resolución.

Roberto Thompson, alcalde de Alajuela, confirmó a Grupo Extra que en los próximos días esperan recibir un informe de parte de las autoridades de Salud para evaluar la situación con respecto a diversas empresas de industrias cárnicas en la zona y tomar medidas al respecto.