Vecinos de San Rafael viven con malos olores y contaminación

La contaminación que se produce en el río Segundo de Alajuela preocupa a los vecinos de San Rafael de Alajuela, quienes afirman vivir entre malos olores y los desechos que arrojan.
Desde la Asociación de Desarrollo de la Comunidad comentaron que el problema se ha extendido por varios años y siguen a la espera de una solución.
La contaminación en el río es uno de los problemas, pues dicen que en las noches o madrugadas se producen malos olores producto de la quema de restos de animales.
Hace dos semanas, este grupo de vecinos pidió una respuesta ante el Tribunal Ambiental, donde están llevando el caso, pero siguen a la espera de una resolución.
Roberto Thompson, alcalde de Alajuela, confirmó a Grupo Extra que en los próximos días esperan recibir un informe de parte de las autoridades de Salud para evaluar la situación con respecto a diversas empresas de industrias cárnicas en la zona y tomar medidas al respecto.