Vecinos de Pavas reparan parque recreativo

Un grupo de personas en Lomas del Río, en Pavas, se organizó para darle mantenimiento a una cancha de fútbol de la zona.

La idea es brindarle a la comunidad un mejor lugar para la recreación y que así se puedan aprovechar los espacios.

Los vecinos sacan su tiempo para colaborar en lo que puedan.

“El primer día no había mucha gente, pero conforme avanzan los días se van sumando y vienen a donar su tiempo, su trabajo y esto motiva porque la gente merece un espacio así, es algo necesario para la niñez y la juventud”, indicó Jurguen Barrantes, síndico de Pavas.

Estas personas piden una mayor intervención a la Municipalidad de San José para que estos espacios no caigan en abandono o incluso no sean foco de inseguridad, pues dicen que a veces hay personas que entrar a consumir sustancias ilícitas.

Así luce la Cancha Azul, en Pavas.

“Todos aquí se ‘ponen la camiseta’ porque no es fácil recuperar este tipo de espacios. Así sacamos a los niños de las calles para que tengan un espacio y que vayan a hacer deporte”, expresó Ana Quesada, vecina de la zona.

El alcalde josefino, Diego Miranda, hizo hace unos días una publicación en sus redes sociales donde indica que han estado trabajando en diferentes zonas de la capital, por lo que los vecinos esperan que este y otros parques de Pavas entren en lista.