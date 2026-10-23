Vecinos de Mora buscan destituir alcalde por basurero

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

Debido a los avances del proyecto del relleno sanitario El Jateo, los vecinos del cantón de Mora presentaron formalmente una solicitud para destituir al alcalde, Alfonso Jiménez, y a la vicealcaldesa mediante un plebiscito.

La solicitud fue presentada ante el Concejo Municipal del cantón como parte de un movimiento ciudadano opositor a la construcción del parque industrial que manejaría los desechos.

“Las actuaciones administrativas, los cuestionamientos sobre la transparencia institucional y las explicaciones brindadas por las autoridades municipales justifican que la ciudadanía pueda pronunciarse democráticamente sobre la continuidad de sus mandatos, todo esto para la remoción del alcalde y la vicealcaldesa en aras de mantener nuestro cantón como respetuoso al medio ambiente”, justificó Fabián Morales, vocero de la agrupación, ante los regidores.

Según explicó el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), la solicitud ahora deberá ser aprobada y acogida por el Concejo Municipal de Mora, que deberá contar con el presupuesto suficiente para realizar el plebiscito.

“Se trata de una decisión estrictamente política, y en este caso las municipalidades deben contar con el presupuesto suficiente para poder celebrar ese tipo de consultas, de no tenerlo, esto sería un obstáculo para poder convocar la consulta”, detalló Juan Luis Rivera, coordinador de la Unidad de Letrados.

Ante el llamado, Diario Extra conversó con Jiménez sobre este movimiento a lo que contestó “soy una persona respetuosa de los movimientos ciudadanos, lamentablemente, este no se trata de un movimiento ciudadano si no de un movimiento político, con personas con intereses electorales claramente identificados. Le recuerdo que, por ley, yo ya no me puedo reelegir y no tengo ningún interés político”.

En caso de que avance el plebiscito en Mora, este sería el tercer procedimiento de destitución de un alcalde en el país. El primero se realizó en 2011, en Pérez Zeledón, cuando un 82% de los votantes aprobó la salida del jerarca municipal.

Siete años después, en 2018, los vecinos de Paraíso intentaron lo mismo. Sin embargo, aunque se obtuvo una mayoría a favor de la destitución, no se alcanzaron los dos tercios de los votos necesarios para validar el procedimiento.