Cuatro estructuras de aproximadamente 130 años de antigüedad han unido a los vecinos de San Rafael de Heredia, quienes piden al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) no derribarlas ni sustituirlas por nuevas.

Los puentes, ubicados sobre los ríos Tures y Tibás, formaban parte de la ruta que realizaban los antiguos boyeros; y ahora los vecinos buscan que pasen a ser parte de la historia del cantón.

Cuentan con un estilo italiano.

Requieren diversas adaptaciones.



“Santo Domingo tiene ocho puentes históricos de arco en piedra, hechos a mediados y finales del Siglo XIX; y nosotros hemos propuesto un diseño hecho por gente experta, el cual mantiene el puente viejo y adapta el nuevo”, relató Rafael Bolaños, un historiador que se ha unido a la causa.

Según la investigación de Bolaños, las estructuras fueron contratadas al ingeniero José Riggioni, esto para ampliar los sembradíos de café de la localidad, ya que se necesitaba infraestructura para acceder a nuevas tierras al este del cantón.

“Las obras que nosotros proponemos es que el nuevo puente pase por encima de la estructura, del arco, donde se quita el lastre, se coloquen nuevas vigas; y estaría listo el nuevo paso, eso ya se ha hecho, incluso por el mismo MOPT”, especificó el ingeniero al programa Desde Buena Mañana, en Extra-Radio 92.3.

La comunidad de domingueños fue alertada tras el anuncio del ministerio, que confirmó que se procedería con la demolición de la estructura, esto para colocar una ampliación de dos carriles pero con un cierre total del paso.

“Imagínate tener que cerrar esta vía, donde no hay ni aceras; actualmente es una sola vía y autoridades pretenden que la gente utilice la ruta 32 que está ya colapsada, o que salga por San Isidro y San Pablo, que es imposible. O sea, desviar el flujo vehicular que pasa ahorita por aquí por estos lugares es irreal”, confesó Eric Hernández, otro de los vecinos que defienden mantener el puente.

El domingueño además señaló los riesgos de que, tal y como se indica en el plan del MOPT, clausurar el paso pondría en peligro a quienes ocupen servicios de emergencia como ambulancias o bomberos.

“Las gestiones para declarar patrimonio arquitectónico e histórico este puente datan de 2012, cuando el Ministerio de Cultura no nos había respondido; se volvió a consultar la gestión en 2020 pero no solo para este puente, sino para un total de cuatro, ya que todos fueron construidos más o menos para la misma época”, agregó.

Diario Extra intentó conversar con Mauricio Sojo, director ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), sobre los avances de las obras; sin embargo, al cierre de edición no se obtuvo respuesta.

Rafael Bolaños Historiador “Nuestra idea cuesta la mitad de lo que el MOPT propone hacer, y no hay que cerrar al 100% el paso por esta vía, e incluso se puede hacer en tan solo cuatro meses, no en nueve como proponen ellos”.