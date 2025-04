Cientos de vecinos de Hatillo 7 y 8 exponen sus vidas tras el cierre de un puente peatonal que presentó fallos estructurales.

La suspensión del paso fue ordenada por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), luego que la madrugada del pasado 7 de abril, un vehículo liviano colisionara contra una de las columnas de soporte del puente.

Lo anterior generó daños significativos en su base, debilitamiento de la estructura e inestabilidad en la pasarela.

Dicha situación generó que las personas quedaron a merced de la situación y actualmente, deban cruzar la Circunvalación para acudir a escuelas, centros médicos o incluso comercios.

Diario Extra visitó el lugar y pudo comprobar que peatones, entre ellos adultos mayores y escolares, se la tienen que jugar para cruzar la transitada vía.

“En mi caso, no solo tengo que cruzar una calle, sino dos y la que se encuentra aledaña a la Circunvalación. No contar con el puente genera preocupación y lo peor es que uno no sabe nada de cuándo lo van a reparar. ¿Qué he hecho yo? Pagarle taxi o transporte a mi chiquito para que vaya a la escuela, porque mandarlo solo es exponerlo a un accidente”, dijo una de las afectadas que no quiso ser identificadas.

“Hay mucha gente que es cliente de la panadería y a veces, no puede venir a comprar porque son adultos mayores. Muchos no tienen cómo correr. Algunas personas se arriesgan pero no todo mundo puede”, relató una vecina que prefirió guardar su identidad bajo el anonimato.

Hasta la fecha, el MOPT no ha informado cuándo iniciarán las reparaciones ni ha ofrecido una solución provisional para garantizar el tránsito seguro de quienes habitan o se desplazan por la zona.

Entretanto, las personas deben seguir jugándose la vida o en su defecto, trasladarse cerca de un kilómetro y medio hasta el siguiente paso peatonal, ubicado en Hatillo 6.

el cual ha sido sitio marcado por las autoridades policiales como peligroso a raíz de los potenciales delincuentes que se dedican a la tacha de vehículos y robo de transeúntes.

No obstante, esa zona ha sido señalada por las autoridades policiales como de alta peligrosidad, debido a la presencia de personas que se dedican al robo de vehículos y asaltos a transeúntes.

Vecinos opinan



Eleonor González “Esto afecta a muchos niños que salen en la guardería al otro lado, gente del colegio también que los deja la buseta acá y no pueden cruzar, he visto como varias veces que están a un pelito de que atropellan a una persona como adultos mayores que corren porque ellos caminan lento”.