Vecinos de Alajuela alzan la voz por graves inundaciones y obras inconclusas

Fecha de publicación: 24 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 24 de octubre de 2026

Lo que debía representar un avance en el desarrollo vial y en la calidad de vida de los habitantes de Rincón Herrera se transformó en un escenario de incertidumbre y constante preocupación.

Las intensas lluvias de las últimas semanas han dejado al descubierto fallas estructurales en el drenaje pluvial, la paralización prolongada de proyectos viales y afectaciones directas en terrenos privados.

Perjuicios directos en propiedades y peligro en la vía pública

La inconformidad vecinal abarca casos de daños directos en terrenos de los pobladores a raíz de los trabajos ejecutados. Mariel Rosario Rodríguez Rodríguez, vecina del sector intervenido por la construcción del puente, denunció las anomalías que afectan el ingreso y la seguridad de su vivienda.

La mujer detalló la reducción injustificada de su terreno y el riesgo latente que dejó la obra:

“En nuestra propiedad, nos quitaron metro y medio a la esquina y no le hicieron ni una base ni nada. Nos dejaron un hueco profundo donde está el tubo de las aguas fluviales, que es un peligro, y nos quitaron de frente. Eran 15 metros y medio, nos dejaron menos y la entrada muy estrecha también”.

Ante esta condición, Rodríguez confirmó haber remitido una nota formal a la alcaldía con la esperanza de recibir una pronta solución:

“Esperamos que en esta semana tal vez nos puedan ayudar con eso porque sí necesitamos cerrar ese hueco tan peligroso”.

Además, la habitante enfatizó que su reclamo se suma al malestar colectivo que golpea a numerosos sectores de la localidad debido al lento avance de las obras públicas y los problemas de inundación:

“Viene mucha gente también a quejarse de muchas inundaciones que han habido por la parte de Rincón Herrera que se ha estado construyendo. Han estado muy lerdos y no se ha terminado las obras y hay muchos huecos para cuando uno pasa con el carro también muy molesto”.

Colapso del drenaje pluvial y familias afectadas

A los testimonios individuales se añaden las denuncias presentadas por el dirigente comunal Alonso Quirós, quien explicó que las modificaciones hechas al sistema de evacuación de agua de lluvia han generado emergencias recurrentes en la comunidad.

Entre las principales deficiencias señaladas por los vecinos destacan:

Colocación de alcantarillas de menor diámetro: Las nuevas estructuras resultan insuficientes para evacuar el caudal pluvial en momentos de alta precipitación.

Las nuevas estructuras resultan insuficientes para evacuar el caudal pluvial en momentos de alta precipitación. Eliminación de tragantes clave: Se suprimieron puntos de desagüe frente al EBAIS, la escuela local y sectores comerciales.

Se suprimieron puntos de desagüe frente al EBAIS, la escuela local y sectores comerciales. Aceras sobre el nivel de las viviendas: La elevación de las aceras obstaculiza la salida natural del agua, provocando su acumulación dentro de las residencias.

Durante el último mes, la recurrencia de las anegaciones precisó la presencia de cuerpos de socorro. Diversas familias perdieron bienes materiales y han requerido asistencia de instituciones como el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).

Obras estancadas y millonarias inversiones bajo cuestionamiento

Los reclamos comunitarios también apuntan a los plazos e inversiones de las obras viales en el sector:

Tramo vial de 200 metros: La vía cercana a las canchas de fútbol cinco La Quinta se mantiene cerrada desde enero de este año. Quirós indicó que el proyecto contempla una inversión estimada en ₡350 millones (monto pendiente de corroboración oficial) y cuestionó que, a las puertas de noviembre, la ruta continúe inhabilitada.

Construcción del puente: La licitación publicada en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) establecía un plazo de ejecución de 150 días; sin embargo, la obra concluyó tras 229 días. La empresa constructora atribuyó parte del atraso a un desabastecimiento de materiales durante aproximadamente dos meses, mientras la comunidad cuestiona si las dimensiones finales concuerdan con el contrato.

Exigencia de soluciones definitivas

A pesar de las inspecciones realizadas por miembros del Concejo Municipal, los habitantes señalan una falta de respuesta oportuna y una débil comunicación por parte de las autoridades locales.

Los vecinos de Rincón Herrera afirman que se mantendrán organizados para exigir una revisión técnica integral del sistema de alcantarillado, la atención inmediata a las familias damnificadas, la conclusión de los proyectos pendientes y un informe transparente sobre los costos y plazos de ejecución.

Con información e imágenes de corresponsal Roger Soto