Vecinos cuestionan a Municipalidad por Parque El Bosque

Un documento dirigido a la Municipalidad de San José cuestiona inconsistencias formales y falta de precisión en las respuestas institucionales sobre el proyecto Parque El Bosque, en San Francisco de Dos Ríos, específicamente en relación con el proceso participativo y la trazabilidad de datos divulgados públicamente.

El auditor forense Óscar Bonilla, vecino de la comunidad, señala una incongruencia en fechas dentro del expediente administrativo: “El Oficio GPS-0155-2026 está fechado 7 de abril de 2026 y responde a un derecho de petición presentado el 15 de abril de 2026”. Aunque la administración reconoció un “error material”, el documento solicita que la corrección conste formalmente para efectos de trazabilidad.

En cuanto al contenido de la respuesta municipal, Bonilla indica que no se atendieron consultas clave con el nivel de detalle requerido. “Esa respuesta es evasiva y no satisface el artículo 136 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP)”, afirma, al referirse a la ausencia de datos concretos sobre montos adjudicados y porcentajes vinculados a componentes como zona gastronómica y calistenia.

El documento también reitera preguntas puntuales sobre la participación del contratista en eventuales modificaciones: “SÍ o NO: ¿Ha sido el Consorcio CONSOST – Camacho y Mora formalmente informado y consultado sobre las propuestas de modificación de la comunidad?”, así como la solicitud de respaldo documental en caso afirmativo.

Otro de los puntos señalados corresponde a un comunicado institucional del 17 de abril de 2026, en el que se divulgaron resultados de votación ciudadana. El documento vecinal advierte que el acta de la reunión del 9 de abril establece que “no fue posible aplicar los cuestionarios ni desarrollar la metodología participativa prevista para ese día”, pese a que la Municipalidad de San José aseguró contar con datos de participación ciudadana con respecto al Parque El Bosque.

Además, se solicita a la Municipalidad detallar la fuente de los datos publicados, incluyendo “fecha exacta de recolección, medio o plataforma utilizada, mecanismo de convocatoria aplicado” y el respaldo en el expediente administrativo, así como la identificación de los funcionarios responsables de su validación.

Propuesta de food trucks en el Parque El Bosque

Tal y como dio a conocer Grupo Extra, los vecinos de San Francisco de Dos Ríos manifestaron su rechazo a un proyecto impulsado por la Municipalidad de San José que pretende transformar el Parque El Bosque mediante una inversión superior a ¢260 millones.

Según consta en el diseño publicado en Sicop, la iniciativa contempla la instalación de una zona de food trucks y cambios en la infraestructura del espacio público, lo que ha generado preocupación en la comunidad.

Los residentes cuestionaron principalmente la falta de consulta previa, señalando que el proyecto ya fue adjudicado sin un proceso participativo claro. Además, advierten sobre posibles afectaciones ambientales, como la tala de árboles y la sustitución de áreas verdes por superficies de cemento.

Según exponen, las prioridades del barrio son otras: mayor seguridad, mejor iluminación y mantenimiento del parque existente, por lo que consideran que la propuesta municipal no responde a esas necesidades y podría impactar negativamente la calidad de vida en la zona, al introducir actividad comercial en un espacio destinado al esparcimiento comunitario.