Vecinos arreglan huecos de calles en radial de Cartago

Los huecos que presenta la carretera de la radial a Cartago han provocado que hasta los mismos vecinos tengan que ver cómo lo solucionan.

Según comentaron, ya son varias veces en donde han rellenado por su propia cuenta los baches que hay en el concreto cuenta con tierra y así minimizar el impacto en los vehículos.

Los huecos en la radial a Cartago son constantes. Foto: Raquel Vargas.

La afectación también se extiende hacia posibles accidentes, tanto de motocicletas como de vehículos.

Grupo Extra visitó la zona y conversó con los habitantes que consideran importante que puedan recibir una solución definitiva.

“Hace unos días se cayó un muchacho en una moto, la municipalidad incluso nos ayudó y todo, pero nos ha tocado rellenar más de una vez para evitar que eso siga pasando”, indicó Harry Campos, quien tiene un taller sobre la ruta y ha sido testigo de estos eventos.

Grietas generan huecos cada vez más grandes. Foto: Raquel Vargas.

“Lo de los huecos en la calle no es nuevo. Si usted ve, eso es hasta más de un kilómetro donde hay varios así y la verdad representa un peligro para los que pasamos por la calle”, agregó Roberto Clemente, un ciclista que transita con frecuencia por este lugar.

Por esta vía pasan miles de vehículos a diario. Foto: Raquel Vargas.

Ante esto, se hace un llamado de precaución para todos aquellos que transitan por la zona, principalmente si es la primera vez en esa ruta.