Vecinos de la comunidad de Manuel Antonio, en Quepos, Puntarenas, alertaron la mañana de este miércoles a las autoridades sobre el hallazgo de un cuerpo en la zona.

“Aparentemente vecinos de la comunidad habrían avisado sobre el hallazgo de un cuerpo presuntamente de un masculino en dicho sector, por lo que los agentes judiciales se apersonan al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo del mismo“, explicó el OIJ.

El organismo confirmó que el cuerpo será remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

“De momento el mismo está sin identificar, presuntamente se le observan unos hematomas, sin embargo, no parece que haya sido por causa de esto que el mismo haya fallecido“, agregó el OIJ.

De forma preliminar las autoridades descartaron que se trate de un homicidio, aunque indican que el caso permanece en investigación para determinar la causa exacta.