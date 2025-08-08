Roger Antonio Alfaro Espinosa, vecino de Sarapiquí y apasionado del senderismo y el alpinismo, falleció en Ecuador tras sufrir una caída mientras escalaba en una zona montañosa.

Amigos y vecinos lo recuerdan como alguien que amaba este tipo de actividades extremas.

Lea más: Vecino de Sarapiquí muere tras caída: subía volcán en Ecuador

La Universidad Nacional Estatal a Distancia (UNED) de Sarapiquí se pronunció por el fallecimiento del joven, quien era estudiante de esta casa superior de enseñanza.

“La UNED Sarapiquí se une al dolor que embarga a los familiares y amistades de nuestro estudiante Roger Alfaro Espinoza, por su sensible fallecimiento. Extendemos nuestras más sinceras condolencias, deseándoles fortaleza y consuelo en estos momentos difíciles”, señala la publicación.

Un usuario en redes sociales comentó “no puedo creer, muchísima fortaleza, tuve el gran honor de conocer a Roger y de estar juntos en el colegio en la misma clase, es una persona humilde y de buenos sentimientos, él ahora está en un mejor lugar, siempre se recordará, un enorme abrazo”.

Otro compañero también dijo a la hermana del fallecido “Blanquita tuviste un gran hermano, siempre un buen muchacho servicial, buena gente y humilde, yo lo recuerdo del colegio éramos amigos, junto con los gemelos, Cristian y demás. En fin un abrazo y mucha fortaleza a ti y a tus seres queridos. Perdimos a un gran amigo”.

La noticia fue confirmada por su madre, Corina de Jesús Espinosa Murillo, quien relató con profunda tristeza que fue informada la mañana del 7 de agosto sobre el accidente. “Me llamaron como a las 7 de la mañana. Me dijeron que Roger iba escalando, que resbaló y cayó por un precipicio… y que había muerto”, expresó.

“Era un hombre calmado, reservado, pero con quien se podía conversar por horas. Le gustaba la montaña y la aventura. Esa era su vida”, comentó Corina entre lágrimas.

La familia se encuentra ahora en proceso de coordinar los trámites para la repatriación del cuerpo. Para quienes deseen colaborar o brindar apoyo, pueden comunicarse al número 8402-9937.