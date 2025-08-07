Un montañista identificado como Roger Antonio Alfaro Espinoza, de 33 años y vecino de Calle La Lucha en La Virgen de Sarapiquí, falleció la madrugada de este jueves 7 de agosto tras caer en una zona rocosa mientras ascendía el nevado Cayambe, en la provincia de Pichincha, Ecuador.

Roger, era amante del senderismo y el alpinismo, y laboraba en la cooperativa Dos Pinos, en San José. Viajaba con frecuencia para explorar rutas de montaña y se había destacado por su espíritu solidario durante emergencias en su comunidad, especialmente en casos de lluvias e inundaciones.

El trágico accidente ocurrió en una zona de difícil acceso y condiciones extremas de temperatura. Equipos del Grupo de Rescate de Alta Montaña del Cuerpo de Bomberos de Cayambe, en conjunto con el Ministerio de Ambiente, el Club de Montañismo de Cayambe y personal del refugio Ruales, realizaron la extracción del cuerpo.

La emergencia se reportó en horas de la madrugada, y el cuerpo fue trasladado por las autoridades para su identificación oficial.

Corina Espinoza Murillo, madre del joven fallecido, confirmó la noticia y pidió apoyo para los trámites de repatriación y funeral de su hijo.

“A mí me llamaron como a las 7 de la mañana y me dijeron que Roger se había resbalado y que cayó en un precipicio. Él era mi brazo derecho, estoy destrozada”, expresó conmovida.

La familia, profundamente afectada por la pérdida, destacó que Roger era una persona tranquila, solidaria y muy comunicativa, siempre pendiente de su madre y sus seres queridos, aunque residía en San José por motivos laborales.

La familia hace un llamado a la solidaridad para colaborar con los gastos del traslado del cuerpo y las exequias. Para más información o colaboración, puede contactarse con allegados de la comunidad de La Virgen de Sarapiquí.