El hallazgo del cuerpo de un hombre en el sector de Moín, en Limón, mantiene investigando sobre el caso a las autoridades judiciales.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el caso fue reportado alrededor de la 1:26 p. m. de este sábado, luego de que un vecino alertara sobre la presencia del cuerpo en el lugar.

Agentes se trasladaron al sitio, donde realizaron el levantamiento del cuerpo, el cual se encontraba en estado de descomposición.

El cuerpo será remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia, con el fin de determinar con exactitud las causas de la muerte, así como confirmar su identidad.

De manera preliminar, se presume que podría tratarse de un hombre de apellidos Hernández Carranza, de 28 años, quien fue reportado como desaparecido tras ser visto por última vez el pasado 29 de marzo de 2026 en Moín, Limón.

Desaparecido en Limón. Foto: OIJ.

El OIJ indicó que el caso continúa en investigación y será hasta contar con los resultados forenses que se pueda confirmar oficialmente la identidad del fallecido y esclarecer las circunstancias del hecho.