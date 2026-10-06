Vecino habló con guarda de Ebais de Alajuelita 20 minutos antes de que lo asesinaran

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Un vecino de Concepción de Alajuelita relató a Grupo Extra que conversó con el guarda de seguridad del Ebais apenas 20 minutos antes del ataque armado que terminó con su vida.

El hombre, cuya identidad se mantiene protegida por razones de seguridad, contó que conocía al oficial y acostumbraba saludarlo cuando pasaba por el lugar.

“Yo hablé como 20 minutos antes. Pasé con él porque siempre lo saludaba y hablábamos un ratico, y pasa lo que pasó”, relató.

Al momento del suceso, el vecino se encontraba con un grupo de amigos en las cercanías de la plaza, sitio donde acostumbran reunirse entre las 5:00 p.m. y las 7:00 p.m.

“Estábamos ahí y en ese momento oímos esos balazos. Seis balazos oímos. Yo les dije a los muchachos: “Amigos, oiga, eso fue por el Ebais’”, mencionó.

Tras escuchar las detonaciones, se acercaron para conocer qué había sucedido. Fue entonces cuando el vecino se enteró de que el guarda con quien había conversado minutos antes era una de las víctimas.

“Vea qué sorpresa más dramática, porque es algo que uno nunca espera. Bendito Dios, que Dios lo tenga ahorita en la gloria”, expresó.

El ataque armado ocurrió la noche de este martes en las inmediaciones del Ebais de Alajuelita y dejó como saldo dos personas fallecidas, entre ellas el guarda de seguridad.

Periodista: Luis Diego Mora