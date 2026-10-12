Vecino encuentra cuerpo flotando en río: OIJ investiga caso

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

Un cuerpo de un hombre fue localizado flotando en el cauce de un río en el sector de Penshurst, en Valle La Estrella de Limón, la noche del domingo.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investiga el caso para determinar la identidad de la persona fallecida y las circunstancias de su muerte.

Según informó el OIJ, el hallazgo ocurrió alrededor de las 11:00 p.m., cuando un vecino de la zona observó el cuerpo en el agua y dio aviso a las autoridades.

Agentes judiciales de Limón se presentaron en el sitio para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a la morgue judicial.

Debido al estado de descomposición en que fue encontrado, las autoridades no lograron determinar su identidad ni establecer si presentaba alguna herida visible.

El caso permanece bajo investigación por parte de las autoridades mientras realizan las diligencias correspondientes para identificar a la persona fallecida y esclarecer lo ocurrido.