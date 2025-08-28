Marcos Mora, un vecino de Matina en Limón, está a punto de dar un paso decisivo hacia una nueva vida, luego de un gran esfuerzo que le llevó a perder más de 70 libras, unos 30 kilos.

Después de 15 años de vivir prácticamente encerrado en su hogar con un linfedema gigante en su pierna derecha, será sometido a una cirugía en menos de 3 meses.

Su historia comenzó a cambiar cuando un equipo médico del Centro Laparoscópico de Costa Rica decidió brindarle acompañamiento y apoyo en el proceso hacia la intervención quirúrgica.

Grupo Extra dio a conocer su caso en febrero pasado. En ese momento, Mora confesó sentirse esclavo de su propio cuerpo.

Hoy, esa esclavitud comienza a desaparecer. La operación representa una esperanza tangible, y con ella, la posibilidad de recuperar su movilidad, independencia y calidad de vida.

El pasado martes 19 de agosto, Mora se trasladó desde Matina hasta San José para realizarse los exámenes médicos y pruebas preoperatorias necesarias.

Durante todo el trayecto estuvo acompañado por su madre, su esposa, su sobrino y un primo, quien viajó desde Alajuela y facilitó un vehículo especialmente adaptado para permitir el ingreso del hombre en la parte trasera.

Su madre, Ruth González, contó que él estaba nervioso desde el día anterior.

El traslado se realizó hasta Medicentro en La Sabana, donde fue recibido por un equipo de médicos y enfermeras, quienes destinaron la sala de emergencias exclusivamente para la atención, como el apoyo de Medi Gastric y Laboratorios Echandi.

Según el médico Jorge Esmeral, cirujano bariátrico y uno de los especialistas a cargo del caso, el objetivo principal es preparar a Mora para una cirugía bariátrica, que podría consistir en una manga gástrica o un bypass gástrico.

Esta intervención busca mejorar su estado general de salud como paso previo a una segunda operación, destinada a tratar la hinchazón de su pierda izquierda.

Don Marcos ha hecho un esfuerzo muy importante. Afortunadamente, ha perdido más de 70 libras en este tiempo, lo cual nos tiene muy motivados y vamos a seguir subiendo en esta pirámide para poder operarlo y cambiarle la vida, que es lo que queremos desde un inicio”, expresó el especialista.

Esmeral también destacó el compromiso de Mora, pues hace unos meses no podía levantarse de la cama y ahora logra hacerlo varias veces al día por sus propios medios. Incluso realiza caminatas cortas y ejercicios con pesas ligeras.

Durante los encuentros virtuales mensuales que mantienen, los médicos han comprobado estos avances y una mejoría significativa.

Recuerda el médico la importancia de los procedimientos preoperatorios, no solo en el caso de Mora, sino en cualquier cirugía, ya que reducen de manera considerable el riesgo de complicaciones durante la intervención quirúrgica.

Próximos pasos

El doctor Ivan Kafarela, internista, en este caso existe un riesgo quirúrgico ligeramente elevado, pero puede operarse sin mayores complicaciones.

Los resultados revelaron que Mora presenta niveles bajos de proteínas, por lo que se ajustará su dieta para favorecer la recuperación y, aunque tiene una enfermedad metabólica leve, su corazón y circulación están en buen estado para tolerar la anestesia durante los procedimientos. “Estamos muy satisfechos con la evaluación. Creo que es un momento bonito para él; ha hecho un esfuerzo muy grande como paciente al perder peso antes de esta visita médica, y está muy comprometido con su recuperación”, afirmó Kafarela sobre los resultados de los exámenes.

Estas pruebas tienen una validez de 3 meses, por lo tanto, ahora solo quedaría coordinar la parte logística y agendar la fecha del primer procedimiento quirúrgico. “Me siento muy emotivo y con muchos ánimos de seguir adelante. Falta más poquito que cuando empezamos. Tengo mucha fe en Dios y lo que más deseo en el futuro es tener una cena con mis papás en Navidad”, afirma Marcos con esperanza, a la espera de la coordinación de las cirugías que le cambiarán la vida para siempre.