La vida de Maikol Alfaro cambió. A sus 41 años, este vecino de Grecia logró sobrevivir a una neumonía y a 2 infartos mientras se encontraba internado en el hospital San Francisco de Asís.

El pasado 13 de junio, Alfaro se recuperaba de una neumonía y cuando se dirigía a bañarse en el hospital, sin previo aviso, le dio un infarto.

Posteriormente, el 17 de junio sufre el segundo infarto y fue trasladado al Centro Cardiovascular del hospital San Rafael de Alajuela, donde se le realizó un cateterismo urgente.

“Fue un procedimiento complicado. Gracias a Dios y al personal capacitado, pude sobrevivir a este infarto”, expresó Alfaro.

Según el doctor Erick Sánchez Jiménez, coordinador del servicio, el paciente ingresó con una arteria 100% obstruida y una alta carga de coágulos, por lo que fue necesario utilizar dispositivos especiales para extraer los coágulos y reparar la arteria con endoprótesis vasculares.

Actualmente, el vecino de Grecia, continua en proceso de recuperación después de casi un mes en el hospital y a la espera de una nueva valoración médica.

Centro Cardiovascular del Hospital San Rafael, Alajuela

Este Centro ha realizado alrededor de 2 560 procedimientos hemodinámicos en los últimos 2 años, además se han colocado 83 marcapasos en pacientes con trastornos del ritmo cardiaco.

Asimismo, ha brindado soporte a otros establecimientos de salud como los son Hospital México, San Vicente de Paúl, San Carlos, La Anexión y Los Chiles, entre otros.

El compromiso institucional con la calidad en la atención y la seguridad del paciente se ve reflejada mediante el uso de tecnología de punta y materiales adecuados que contiene el Centro Cardiovascular.