Vecina reclama a sacerdote y él responde con improperios

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

Una discusión entre una vecina y un sacerdote en Palmares de Alajuela quedó registrada en un video, luego de que la mujer le reclamara al religioso porque su mascota hacía sus necesidades en la acera.

En el video se escucha a la mujer hacer el reclamo, mientras el sacerdote responde con gritos y malas palabras. Además, en el audio se escuchan expresiones pasadas de tono contra la vecina.

Ante lo ocurrido, Grupo Extra consultó a la Diócesis de Alajuela, ente que lamentó el incidente y confirmó que tenía conocimiento del video.

“Lamentamos el incidente. Tuvimos conocimiento de dicho video y entendemos que el caso de fondo, en su momento, fue judicializado”, indicó la institución.

En su respuesta, la Diócesis señaló que el sacerdote no tiene actualmente nombramiento ni responsabilidad en ninguna comunidad parroquial de esa jurisdicción.

Según explicó la institución, el religioso se encuentra en su casa de habitación, donde cuida de su salud, y colabora esporádicamente en el lugar de su residencia, en Palmares.

Grupo Extra intentó contactar al sacerdote para conocer su versión de lo sucedido, pero al cierre de la nota se no obtuvo una respuesta.

Periodista: Luis Diego Mora