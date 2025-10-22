Una vecina de Barrio Socorro, cerca del puente Saprissa en Tibás, vio la balacera que dejó a un hombre fallecido dentro de un vehículo la noche de martes.

Los hechos se dieron cerca de las 6:00 p.m. y la vecina contó que recién salía del trabajo cuando escuchó una primera detonación.

“Venía pasando el puente peatonal y veo que una motocicleta se le acerca al carro y tira un balazo. Yo digo que era para ver si el carro era blindado”, contó la testigo.

Balacera en Santo Domingo. Foto: Mauricio Aguilar

La mujer indicó que al final fueron seis impactos al vehículo y de la impresión, quedó “pálida”.

“Para mí esto es un suceso nuevo. Yo quedé en shock, mi familia dice que yo estaba pálida, con los labios blancos de la impresión”, mencionó la vecina.

Ella también afirmó ver a dos hombres en la motocicleta que disparó contra el carro y uno de casco negro, por lo que la información que le dio al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) no pudo ser detallada.

Balacera en Santo Domingo. Foto: Mauricio Aguilar

Sobre la víctima

El OIJ confirmó que la víctima se trató de un hombre de apellido Azofeifa de 74 años, quien fue víctima de una balacera en el sector de Santo Tomás de Santo Domingo de Heredia, sobre la Ruta 32.

En apariencia, los atacantes habrían disparado en al menos 5 ocasiones contra la integridad del hombre, provocándole la muerte en el sitio.

El caso continúa en investigación.