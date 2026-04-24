El ataque armado ocurrido la mañana de este viernes en Esparza de Puntarenas, que dejó dos fallecidos, entre ellos un niño, también quedó marcado por el testimonio de vecinos que vivieron minutos de pánico.

Una residente de la zona describió lo ocurrido “como un terremoto, una balacera terrible”, al recordar la intensidad de los disparos que sacudieron la comunidad.

Doble homicidio en Esparza – Randall Sandoval

Según relató, el hecho se registró en horas de la mañana, cuando los estruendos y los gritos la despertaron abruptamente, generando temor entre quienes se encontraban en sus viviendas.

Además, vecinos indicaron que las víctimas solían salir en las mañanas a comprar pan, una rutina cotidiana que se vio interrumpida por la violencia del ataque.

Doble homicidio en Esparza

El caso es investigado por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes continúan con la recolección de evidencias para esclarecer lo sucedido.