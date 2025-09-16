Un deslizamiento de viviendas la tarde del lunes afectó la comunidad de Río Azul, específicamente en Calle Patarrá.

Esto provocó el cierre de la vía, que comunica Río Azul con Linda Vista.

Foto: Issac Villalta.

Vera Mora, una vecina de la zona, narró sobre como se dio el suceso que impactó a la comunidad.

“Llovía demasiado y esto era como una catarata, se veía el montón de agua. Cuando nos dimos cuenta todo eso se desplomó”, destacó Mora.

Según mencionó la mujer, en el lugar presenciaron fuerte lluvia y viento, lo cual asustó a la comunidad.

Foto: Issac Villalta.

“Yo vivo también en un lote, como dicen, guindando también. Ya yo no duermo, vivo muy estresada”, afirmó.

Según menciona la vecina, la Municipalidad les menciona que en el lugar se necesita hacer un muro de retención, pero que eso les toca a los vecinos debido a que no les pertenece a ellos.

“Yo digo que eso les pertenece, pero ellos dicen que no. A veces me ayuda dan con plástico, pero yo soy una persona sola y tengo que estar poniendo cada cierto tiempo plástico ahí. Son 80.000 colones lo que se me va y cuido a mi madre, que es adulta mayor, no tengo un sueldo”, comentó.

Por otro lado, Rony Delgado, coordinador de comunicación de la Municipalidad de La Unión, destacó que durante horas de la mañana se han realizado trabajos en la zona.

Foto: Issac Villalta.

“Hemos estado realizando la colocación de una malla perimetral para poder intentar habilitar el paso en Calle Patarrá aproximadamente sería el día de mañana (miércoles) o pasado mañana (jueves) que ya se estaría habilitando”, afirmó Delgado.

Además, el funcionario mencionó que habrían sido prácticamente 2 viviendas afectadas, en las cuales habitaban 2 adultas mayores.

“Una de 63 años y una de 65, las cuales se encuentran con sus familiares y el día de hoy la Comisión Nacional de Emergencias y la Comisión Municipal de Emergencias les estarán brindando víveres y colchonetas”, destacó.