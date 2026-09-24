Vea todo lo que dijo Roger Flores sobre la actualidad de la Sele

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

El capitán de la Selección de Costa Rica en Italia 90, Roger Flores, considera que el nuevo proceso de Fernando “Bocha” Batista necesita tiempo para consolidarse y pidió paciencia con el entrenador mientras intenta construir una identidad para la Tricolor. Esto lo dijo en exclusiva en Tiempo Extra Radio, que se transmite de lunes a viernes, de 3 a 4 p.m. por la 92.3 FM de Extra Radio y por Extra TV.

Para el exdefensor, una idea de juego no puede instalarse de la noche a la mañana. Flores considera que el primer paso debe ser fortalecer los vínculos dentro del camerino y conseguir que los futbolistas formen un grupo unido.

“Hay que tener paciencia con el entrenador. Yo sé que él vino hace poco acá, pero una idea no se transmite tan fácil. Primero, lo importante de un grupo es crear un vínculo bien fuerte, casi es un vínculo familiar, y ahí ve debilidades, ve fortalezas, y ahí usted supera muchas cosas, pero se necesita tiempo”, manifestó.

Flores también hizo referencia a la particularidad del fútbol costarricense, donde los resultados pueden generar presión rápidamente debido al formato de los torneos nacionales.

“No se necesita lo de los torneos cortos de aquí, que tres partidos perdés, tres partidos estás en la cuenta floja”, señaló.

El exjugador también lanzó una crítica hacia los sectores que, según su criterio, pueden terminar afectando los procesos de trabajo de los entrenadores. Flores pidió que exista respaldo y que las decisiones no se tomen únicamente por presiones externas.

“Hay periodistas que te juegan contra el trabajo suyo, que te juegan contra los frijoles suyos, que desestabilizan, y hay mucha gente que les hace caso a los periodistas, y entonces juegan con la plata suya”, afirmó.

Flores considera que detrás de un proceso existe una inversión importante en capacitación y preparación, por lo que cuestionó que ese trabajo pueda verse afectado por factores externos.

“No puede ser. Entonces te matas, gastas mucha plata en capacitación, porque ir al extranjero a capacitarle, usted sabe que no es fácil, es caro, y para que estén ahí desestabilizando porque no le cae bien, porque uno habla mucho, porque les dice las verdades en la cara y punto”, agregó.

El excapitán de la Sele también recordó cómo entendía su responsabilidad cuando defendía la camiseta nacional. Para Flores, el compromiso con el país debe ser uno de los pilares que se inculquen dentro del grupo.

“Yo me entregaba al mil por la Selección, porque es el país que está en juego. Yo si tenía que chocar contra el poste para sacar una bola, yo chocaba, el poste me saturaba y punto, vamos de nuevo, o que pongan a otro compañero porque no pude más”, recordó.

Costa Rica afrontará ahora dos compromisos en la Liga de Naciones de Concacaf, primero ante Curazao este jueves a las 8 p. m. en el Estadio Ricardo Saprissa y posteriormente contra Haití el domingo.

Para Flores, más allá de los resultados inmediatos, Batista deberá aprovechar estos partidos para comenzar a construir ese grupo sólido que considera fundamental para el futuro de la Tricolor.