Las investigaciones por el doble homicidio ocurrido el pasado 4 de julio en Quepos permitieron al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) decomisar un importante arsenal y otra evidencia que, en apariencia, vincula a tres sospechosos con el crimen.

Los allanamientos, realizados por agentes de la Subdelegación Regional de Quepos, culminaron con la detención de tres hombres de 19, 20 y 25 años, quienes figuran como sospechosos de participar en el asesinato de dos hombres de apellidos Cruz, de 43 años, y Morales, de 53.

De acuerdo con el subdirector del OIJ, Vladimir Muñoz, durante las diligencias se logró ubicar evidencia de gran importancia para la investigación.

Entre lo decomisado destacan: