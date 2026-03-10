El Ejército de Nicaragua informó, a través de su página en Facebook, que entre el 28 de febrero y el 5 de marzo de 2026 retuvo a 6 ciudadanos nicaragüenses en el municipio de Cárdenas, departamento de Rivas, con distintos tipos de droga que, según indicó la institución, procedían de Costa Rica.

En el sector de Los Guásimos, comunidad de Peñas Blancas, los militares retuvieron a un hombre de apellidos Ibarra Obando, de 50 años, quien ingresó al país por un paso no habilitado procedente de Costa Rica con un bolso que contenía un paquete rectangular de cocaína.

En ese mismo sector también fueron retenidos los nicaragüenses Bonilla Saravia, de 23 años, y Morales López, de 21 años, quienes ingresaron por un paso no habilitado desde Costa Rica con 280 piedras de crack.

El Ejército agregó que otro ciudadano de apellidos Chavarría Fletes, de 45 años, fue detenido en circunstancias similares cuando regresaba de Costa Rica con 22 bolsas de marihuana.

Asimismo, el comunicado señala que se retuvo al nicaragüense Moreno Vega, de 24 años, quien ingresó por un paso no habilitado desde Costa Rica con ocho paquetes rectangulares de marihuana y $740 en efectivo.

De igual manera, las autoridades retuvieron a Vado Vallejo, de 39 años, quien ingresó al país por un paso no habilitado procedente de Costa Rica con un bolso que contenía ocho paquetes rectangulares de cocaína.

El Ejército de Nicaragua indicó que la droga decomisada y las personas retenidas fueron entregadas a las autoridades correspondientes.