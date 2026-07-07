La senadora paraguaya Celeste Amarilla quedó en el centro de la polémica luego de publicar una serie de comentarios racistas contra Kylian Mbappé tras la victoria de Francia 1-0 sobre Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026.

A través de sus redes sociales, la legisladora llamó al delantero francés “camerunés colonizado”, lo insultó por su origen y apariencia, y aseguró que los futbolistas paraguayos debieron “darle una bofetada de mano abierta” al finalizar el encuentro.

Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de ped…

Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una… pic.twitter.com/DDjq5E9kHJ — Celeste Senadora (@CelesteSenadora) July 5, 2026

Bruto no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escucho eran chimpancés. Le hubieras mostrado el dedo Orlando Gill, yo lo hago en el senado y no pasa nada !!! https://t.co/9TAVQoGVsb — Celeste Senadora (@CelesteSenadora) July 5, 2026

La respuesta de Mbappé no tardó en llegar. El capitán de Francia utilizó su cuenta de X para responder con dureza.

“Señora Celeste Amarilla, usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo”, escribió el atacante.

Además, defendió al pueblo paraguayo y lamentó que las declaraciones de la senadora terminaran opacando la actuación de la Albirroja en el Mundial.

“Usted no representa a Paraguay, ese país que ha derrochado pasión y honor durante toda la competición”, afirmó. También concluyó con un contundente mensaje: “Jamás permitiré que gente como ella tenga la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo”.

Madame Celeste Amarilla,

Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction.

Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà… pic.twitter.com/EnYmgQXvPL — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 6, 2026

La Federación Francesa de Fútbol emitió un comunicado calificando las declaraciones como “abyectas e inaceptables”. El organismo aseguró que los comentarios “deshonran a quienes los emiten y a quienes los difunden”, al tiempo que recordó que los jugadores de la selección francesa representan a todo un país. Además, su presidente, Philippe Diallo, confirmó que la Federación presentará una denuncia ante la fiscalía francesa para que el caso sea investigado judicialmente.

COMMUNIQUÉ DE LA FFF :



Les propos racistes de la Sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla visant Kylian Mbappé sont totalement abjects et inacceptables. Comment peut-on tenir un tel discours ? Ces propos sont délictueux et condamnables. Ils doivent être poursuivis ici comme… pic.twitter.com/AMVDvfrrYD — FFF (@FFF) July 6, 2026

La controversia también obligó al Gobierno paraguayo a pronunciarse. A través de un comunicado oficial, el Ejecutivo “deplora y rechaza” las expresiones de Amarilla, al considerar que son “contrarias a los valores y principios que inspiran la convivencia pacífica y el respeto a la dignidad humana que nuestro país promueve”.

De esta forma, el Gobierno dejó claro que las declaraciones de la senadora corresponden a una opinión personal y no representan la posición oficial de Paraguay.

Lejos de dar por cerrado el tema, Celeste Amarilla pasó al contraataque y exigió una retractación por parte del futbolista. “Ahora exijo que vos también te retractes conmigo y me pidas disculpas”, escribió.

Amarilla rechazó además las palabras utilizadas por Mbappé para referirse a ella. “Vos no tenés ningún derecho a decir que soy una mujer despreciable, indigna del cargo que ocupo”, manifestó, antes de acusarlo de ejercer “violencia de género pura y dura”.

La legisladora concluyó advirtiendo que, si el atacante francés no se retracta, podría emprender acciones legales. “Retractate conmigo, hacé honor a tu ciudadanía francesa y pedime disculpas; caso contrario podré iniciar acciones legales por violencia de género”, sentenció.