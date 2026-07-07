Vea toda la polémica entre Kylian Mbappé y una senadora paraguaya

Desde las declaraciones de ambos, hasta las reacciones de la Federación Francesa y el Gobierno de Paraguay

Se medirán a potencias de la natación.

La senadora paraguaya Celeste Amarilla quedó en el centro de la polémica luego de publicar una serie de comentarios racistas contra Kylian Mbappé tras la victoria de Francia 1-0 sobre Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026.

A través de sus redes sociales, la legisladora llamó al delantero francés “camerunés colonizado”, lo insultó por su origen y apariencia, y aseguró que los futbolistas paraguayos debieron “darle una bofetada de mano abierta” al finalizar el encuentro.

La respuesta de Mbappé no tardó en llegar. El capitán de Francia utilizó su cuenta de X para responder con dureza.

“Señora Celeste Amarilla, usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo”, escribió el atacante.

Además, defendió al pueblo paraguayo y lamentó que las declaraciones de la senadora terminaran opacando la actuación de la Albirroja en el Mundial.

“Usted no representa a Paraguay, ese país que ha derrochado pasión y honor durante toda la competición”, afirmó. También concluyó con un contundente mensaje: “Jamás permitiré que gente como ella tenga la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo”.

La Federación Francesa de Fútbol emitió un comunicado calificando las declaraciones como “abyectas e inaceptables”. El organismo aseguró que los comentarios “deshonran a quienes los emiten y a quienes los difunden”, al tiempo que recordó que los jugadores de la selección francesa representan a todo un país. Además, su presidente, Philippe Diallo, confirmó que la Federación presentará una denuncia ante la fiscalía francesa para que el caso sea investigado judicialmente.

La controversia también obligó al Gobierno paraguayo a pronunciarse. A través de un comunicado oficial, el Ejecutivo “deplora y rechaza” las expresiones de Amarilla, al considerar que son “contrarias a los valores y principios que inspiran la convivencia pacífica y el respeto a la dignidad humana que nuestro país promueve”.

De esta forma, el Gobierno dejó claro que las declaraciones de la senadora corresponden a una opinión personal y no representan la posición oficial de Paraguay.

Lejos de dar por cerrado el tema, Celeste Amarilla pasó al contraataque y exigió una retractación por parte del futbolista. “Ahora exijo que vos también te retractes conmigo y me pidas disculpas”, escribió.

Amarilla rechazó además las palabras utilizadas por Mbappé para referirse a ella. “Vos no tenés ningún derecho a decir que soy una mujer despreciable, indigna del cargo que ocupo”, manifestó, antes de acusarlo de ejercer “violencia de género pura y dura”.

La legisladora concluyó advirtiendo que, si el atacante francés no se retracta, podría emprender acciones legales. “Retractate conmigo, hacé honor a tu ciudadanía francesa y pedime disculpas; caso contrario podré iniciar acciones legales por violencia de género”, sentenció.