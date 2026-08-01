Vea los nuevos uniformes de la Liga

Liga Deportiva Alajuelense dio a conocer, junto a su patrocinador deportivo Umbro, la nueva colección de uniformes que utilizará el equipo durante la próxima temporada. La línea incluye tres camisetas inspiradas en la historia, la identidad y los principales símbolos de la institución, además de una serie de prendas complementarias para los aficionados.

El uniforme de local mantiene las tradicionales franjas verticales en rojo y negro que identifican al club, aunque incorpora un estilo de inspiración retro. Entre sus principales detalles destaca un cuello redondo en color blanco, evocando diseños históricos de la institución, así como finas líneas blancas que aportan mayor profundidad al diseño. En la parte posterior de la camiseta se incluye un parche con una referencia a la emblemática canción “Oye”, uno de los elementos más representativos de la afición rojinegra.

Para la camiseta de visitante, Umbro optó por una propuesta elegante dominada por el color blanco y un cuello tipo polo que resalta su estilo clásico. El uniforme incorpora un patrón en relieve inspirado en los pisos de La Catedral de Alajuela, un detalle que hace alusión al lema “Catedral del fútbol”, presente en la parte posterior de la prenda y relacionado con el Estadio Alejandro Morera Soto. Los acabados en negro, rojo y dorado complementan el escudo y el logotipo de la marca, reflejando la tradición y el prestigio del club.

La tercera equipación apuesta por un diseño retro en color oro, diferenciándose del resto de la colección. La camiseta presenta un patrón con figuras de leones distribuidas en toda la tela, símbolo de la fortaleza y el carácter competitivo de la institución. En la espalda se incorpora la inscripción “1986 – ∞”, en homenaje al histórico título obtenido ese año, cuando Alajuelense se convirtió en el primer club costarricense en conquistar la Copa de Campeones de la Concacaf. El cuello y las mangas en color negro, combinados con detalles en rojo y blanco, completan una propuesta de gran personalidad.

Además de los tres uniformes oficiales, la colección incluye camisetas de calentamiento, prendas de entrenamiento, sudaderas y chubasqueras.

Las nuevas camisetas estarán disponibles a partir del sábado 1 de agosto tanto en la tienda en línea del club como en los puntos de venta ubicados en el Estadio Alejandro Morera Soto, City Mall, Multiplaza Escazú, Paseo Metrópoli y San José.

Los uniformes para hombre y mujer tendrán un precio de ₡41.900, mientras que la versión infantil costará ₡33.900. Asimismo, se ofrecerá una edición de manga larga, exclusiva para hombre, con un valor de ₡43.900.