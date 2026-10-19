Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

La salida de María José Ulate, conocida como Majo, de “Mira quién baila” no pasó inadvertida. Un día después de despedirse de la competencia, la maquillista y creadora de contenido compartió un mensaje en redes sociales que invita a mantener la luz propia sin importar las circunstancias.

“No importa lo que pase, nunca pierdas tu luz”, dice la frase que acompañó la imagen recompartida por Ulate tras su eliminación del concurso de baile de Teletica.

La participante quedó fuera del programa durante la quinta gala, celebrada el domingo 18 de octubre, luego de recibir el menor respaldo en las votaciones del público.

Majo obtuvo el 10,86% de los votos y se enfrentó en la ronda de eliminación a la creadora de contenido Karla Quesada y el humorista Mauricio Artavia, conocido como “Papi Pazz”. Quesada alcanzó el 49,89% de los votos, mientras que Papi Pazz obtuvo el 39,25%.

Durante su última presentación, Ulate bailó rock and roll junto a su bailarín, el español Iñaki Sáez. Con su salida, se convirtió en la segunda famosa eliminada de esta temporada, después de la periodista Rose Davis.

Foto: Mauricio Aguilar

Aunque su paso por la pista llegó a su fin, la fundación SOS Rescates Felinos Costa Rica, a la que representó durante el programa, recibirá un premio de $3.000 para apoyar su labor en favor de los gatos en condición de abandono, maltrato o vulnerabilidad.

La competencia continuará con las parejas restantes, mientras el mensaje compartido por Majo marca su primera reacción pública en redes sociales tras abandonar el formato.