La Policía Municipal de San José intensifica diariamente los operativos de requisa en distintos puntos de la capital, con el objetivo de retirar de circulación armas hechizas y prevenir delitos.

Armas hechizas decomisadas. Foto: Policía Municipal de San José.

Según informaron las autoridades, estos controles no solo buscan ubicar sustancias ilícitas, sino también decomisar objetos peligrosos como cuchillos, filos y punzones, los cuales son fabricados de manera artesanal.

Armas hechizas decomisadas. Foto: Policía Municipal de San José.

De acuerdo con la Policía Municipal, este tipo de armas suele ser utilizado para cometer asaltos y para intimidar tanto a peatones como a comerciantes, lo que representa un riesgo constante para la seguridad en la ciudad.

Armas hechizas decomisadas. Foto: Policía Municipal de San José.

Los operativos se desarrollan en diferentes sectores del cantón central, como parte de una estrategia preventiva orientada a reducir la incidencia delictiva y reforzar la seguridad ciudadana.

Armas hechizas decomisadas. Foto: Policía Municipal de San José.

Las autoridades aseguraron que estas acciones se mantendrán de forma constante, con el fin de recuperar espacios públicos y brindar mayor tranquilidad a quienes transitan y trabajan en la capital.