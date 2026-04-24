El Tribunal Disciplinario de la FCRF anunció las sanciones correspondientes, conforme a lo establecido en el Reglamento Disciplinario de la Primera División, tras la disputa de la jornada 17 del Clausura 2026.

La sanción más grande la tiene el delantero Jonathan McDonald, de la Asociación Deportiva San Carlos. El sancarleño fue sancionado con 3 partidos y una multa de ₡375,000 “al ser la segunda vez en la temporada que golpea de cualquier manera mediante el juego brusco grave estando en disputa el balón“.

Además de Mc, Roberto Córdoba tampoco estará disponible para los norteños al sumar 5 tarjetas amarillas.

Otro de los expulsados de la fecha, Krisler Villalobos del Puntarenas FC, fue sancionado con 2 partidos y una multa de ₡250,000 “al ser la primera vez en la temporada que golpea de cualquier manera mediante el juego brusco grave”. El cuadro porteño también tendrá que pagar una multa de ₡500,000 al retrasar el inicio de la segunda parte ante Alajuelense.

Ariel Soto, del Sporting FC, fue sancionado con un partido por la expulsión a doble amarilla ante Municipal Liberia.

Gerald Taylor y Kendall Waston del Saprissa, además de Luis José Hernández de Pérez Zeledón y Getsel Montes del Herediano, no estarán disponibles en la última fecha por acumulación de amarillas.