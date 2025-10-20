Las autoridades desarrollaron este lunes una serie de allanamientos con el fin de desarticular una organización criminal vinculada a delitos de explotación sexual, violación, corrupción de menores, seducción y tenencia de material con contenido sexual infantil, entre otros.

Tras la movilización, las autoridades confirmaron que se detuvieron un total de 19 personas, 16 adultos y 3 menores.

Entre los elementos incautados se encuentran armas y diversos indicios de relevancia para el caso; sin embargo, una imagen compartida por las autoridades ha generado particular interés.

Se trata de prendas que formarían parte de la evidencia recabada:

El caso

La investigación inició en diciembre de 2024, luego de recibir la denuncia por la desaparición de una joven de 14 años. Las diligencias posteriores permitieron identificar la existencia de una presunta red de explotación sexual de niñas y adolescentes

Según las autoridades, la estructura estaría liderada por un adulto de nacionalidad extranjera y una menor de edad, quienes habrían distribuido funciones dentro del grupo para captar y trasladar a las víctimas desde Heredia y otros puntos de San José hacia Playas del Coco.

En esa zona, el grupo contaba con una vivienda donde, en apariencia, se realizaban fiestas y otras actividades vinculadas a los delitos.

Foto: Wilbert Hernández

Se estima que la organización recibía montos que oscilaban entre ₡250.000 y ₡500.000 por cada víctima, la mayoría en situación de vulnerabilidad. Asimismo, las autoridades localizaron indicios de que material con contenido sexual infantil era comercializado por redes sociales.

El caso sigue en investigación bajo la causa 24-009336-0059-PE, y las autoridades instan a cualquier persona afectada a acercarse al Ministerio Público o al OIJ para presentar denuncias.explotación sexual de niñas y adolescentes.