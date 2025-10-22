Horas antes de ser detenido, un hombre de apellido Orias, exjugador del Club Sport Herediano, compartió en su cuenta de Instagram un mensaje de carácter espiritual.

En una historia publicada en la red social, el exjugador compartió:

“¡Ten fe! Sé fuerte, porque las cosas van a mejorar; quizás en este momento nada está saliendo como pensaste, pero ten la convicción de que todo muy pronto cambiará; sigue orando y recuerda que Dios tiene un futuro brillante para ti; grandes milagros ocurrirán y verás el poder de Dios obrando en tu situación; ten fe.”

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La publicación fue difundida pocas horas antes de que agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) procedieran con el arresto del exjugador.

La información fue confirmada por el director del OIJ, Randall Zúñiga, quien señaló que el exfutbolista es sospechoso del delito de tentativa de homicidio.

Según detalló Zúñiga, el hombre habría intentado acabar con la vida de 3 personas, presuntamente al dispararles con un arma tipo AK-47.

El operativo fue ejecutado la mañana de este miércoles, como parte de una investigación en curso sobre los hechos.