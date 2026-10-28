Vea la isla privada del régimen cubano expuesta por EEUU

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, publicó en redes sociales un mapa satelital detallado de una presunta isla privada perteneciente al régimen cubano, conocida como Cayo Piedra.

Bajo la frase “Isla privada del régimen corrupto en Cuba” (“Private island of corrupt regime in Cuba”), Rubio difundió una infografía que expone las comodidades e infraestructura del exclusivo cayo ubicado al sur de la isla principal.

Entre las instalaciones señaladas en la gráfica destacan la residencia principal de la familia Castro, casas de huéspedes, helipuerto, piscina, muelle, un restaurante flotante e incluso un criadero o corral para delfines. Asimismo, la imagen apunta a la presencia de un lanzador de misiles en uno de los extremos del cayo.

La publicación ha reavivado las críticas de sectores de la oposición y diplomáticos internacionales hacia los privilegios de la cúpula gobernante en la isla, en medio de la severa crisis económica y social que atraviesa la población cubana.