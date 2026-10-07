Vea la foto de Don Stockwell tras ser detenido por el OIJ

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El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) compartió las fotografías de varios de los detenidos este miércoles durante el operativo denominado Éxodo, en el que se ejecutaron 22 allanamientos en diferentes puntos del país.
Entre las imágenes divulgadas por la Policía Judicial figura la del reconocido productor de eventos Don Stockwell, quien aparece custodiado por dos agentes del OIJ luego de su detención.
Stockwell es una de las 18 personas detenidas durante las diligencias desarrolladas por las autoridades como parte de una investigación por el presunto delito de legitimación de capitales.
De acuerdo con Michael Soto, director interino del OIJ, la Operación Éxodo corresponde a una segunda etapa del denominado caso Granero, investigación relacionada con una organización que, según las autoridades, sería liderada por un hombre de apellido Vargas, conocido con el alias de “Sobrino”.
Una de las líneas que siguen los investigadores apunta a la presunta inversión de recursos de la organización en eventos artísticos y espectáculos masivos.
Según Soto, hasta ahora el OIJ identificó tres eventos realizados durante 2024 y 2025, en los cuales Stockwell y otro productor detenido habrían tenido participación.
“Estas personas, tanto Barboza como Stockwell, tuvieron participación en esas actividades y recibieron inversión económica de parte del grupo de alias Sobrino. Entre los tres eventos, les repito, $859 mil, que es lo que tenemos hasta el momento”, manifestó Soto.