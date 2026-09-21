Vea la estatua de cera que hicieron de Laura Fernández en México

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

Un creador de contenido identificado como Jesús Martínez, quien cuenta con más de 18 mil seguidores en TikTok, publicó un video en el que mostró una estatua de cera de la presidenta Laura Fernández que encontró durante una visita al Museo de Cera de la Ciudad de México.

“La cosa más random de mi viaje a CDMX fue encontrarme a Laura Fernández en el museo de cera. No sabía que esta estatua de cera estaba en el museo de México y me pareció muy curioso”, comentó el costarricense.

#cdmx #jesusmartinez #museodecera #laurafernandez ♬ sonido original – Jesus Martinez @jesusmartinez.cr La cosa más random de mi viaje a CDMX fue encontrarme a Laura Fernandez en el museo de cera 😅🇨🇷 No sabía que esta estatua de cera estaba en el museo de México y me pareció muy curioso 😅🇲🇽 en esa misma sala habían varios presidentes de otros países como el del Salvador, Argentina y más. ¿Ustedes sabían de esta figura en el museo de cera? (Este video NO es con el fin político de NADA ni NADIE, es solo parte de mi experiencia en el viaje y de cosas random que pasan, no tiene nada que ver con política o favoritismo a nada) #mexico

Martínez señaló que en la misma sala también se exhiben figuras de mandatarios de otros países, entre ellos El Salvador y Argentina.

El creador de contenido aclaró que su publicación no tenía ninguna intención política y que únicamente buscaba compartir una de las curiosidades que encontró durante su viaje.