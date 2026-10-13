Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

Duane “Keffe D” Davis, un exlíder de una pandilla de Los Ángeles, fue sentenciado este martes por la justicia de Estados Unidos a una condena de por lo menos cuarenta años de cárcel por el asesinato del rapero Tupac Shakur en 1996.

El fallo de un tribunal en Las Vegas tuvo lugar después de que un jurado encontrara a Davis culpable por el crimen tras horas de deliberación en agosto.

La jueza Carli Kierny sentenció a Davis este martes a dos penas que pueden ir de un mínimo de 20 años hasta la cadena perpetua por el asesinato y el uso de un arma mortal.

“No puedes arrebatarle un hombre a su familia. No puedes quitarle la vida, todo su futuro y simplemente salirte con la tuya”, le dijo la jueza al asesino.

“Nos tomó 30 años pero ahora vas a enfrentar a la justicia por lo que hiciste el 7 de septiembre de 1996”, agregó.

Tupac estaba en Las Vegas para ver una pelea de Mike Tyson. Fue asesinado a tiros dos horas después por un hombre que iba en un Cadillac blanco que se detuvo en un semáforo en rojo junto al BMW en el que el rapero viajaba.

Según los fiscales, Davis entregó el arma a alguien que estaba sentado en el asiento trasero del Cadillac y ordenó a esa persona que disparara contra el rapero, quien murió seis días después.

El asesinato del artista conocido por éxitos como “California Love” y “All Eyez on Me” era uno de los casos sin resolver más célebres de Estados Unidos. Davis es la única persona que ha sido acusada por este crimen.

La investigación se estancó durante décadas por falta de pruebas, pero el caso se reactivó en 2019, luego de que Davis publicara un libro con sus memorias.