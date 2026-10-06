Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Cristiano Ronaldo sorprendió con una extensa carta de 10 páginas tras su salida de la Selección, en la que repasó diferentes momentos de su carrera internacional, agradeció el respaldo que recibió durante todos estos años y dejó las puertas abiertas a lo que pueda ocurrir en el futuro.

Además, el portugués se refirió a su relación con Jorge Jesús y explicó detalles de su vínculo con el técnico.

Carta completa:

“Tal como prometí, decidí contar, en primera persona y de forma directa, las circunstancias que rodearon la última concentración de la Selección Nacional.

Después del Mundial 2026 preparé una carta a los portugueses, que todavía conservo, con las palabras que quiero dirigirles cuando abandone definitivamente nuestra selección.

Al final de la competición, ya en el vuelo de regreso de Estados Unidos, el Presidente de la Federación me pidió e insistió en que reconsiderara mi decisión de marcharme porque la FPF quería que continuara.

Poco después me pidió mi opinión sobre el nombre del actual seleccionador y me dijo que lo estaba considerando, junto con otros nombres que no me reveló.

Le respondí al Presidente de la Federación que, en mi opinión, sería la elección correcta.

Por eso, el día en que fue presentado el actual seleccionador, me alegré sinceramente por la elección. Era la opción correcta, como los resultados van demostrando.

Pocos días después recibí un primer contacto del nuevo seleccionador nacional, diciéndome que le gustaría reunirse conmigo personalmente. Le respondí que sí y programamos el encuentro para el final de mis vacaciones.

Nos reunimos en la Ciudad del Fútbol, donde mi club estaba realizando una concentración de pretemporada.

Ese día, el seleccionador me dijo que contaba conmigo y que mi presencia era fundamental para su proyecto. Me presentó allí mismo un plan para mi participación. Me dijo que jugaría el primer partido y el último y que, por razones de gestión física, haría siempre entre tres y cuatro cambios por partido.

En ese momento me planteó la posibilidad de que no viajara con la Selección a Noruega y Dinamarca. Me propuso que disputara el primer partido y me quedara en Portugal, para después reincorporarme antes del partido del Dragão.

Rechacé inmediatamente esta propuesta. Me parecía evidente que no podía aceptarla. No sería por no jugar los partidos en el extranjero que dejaría de capitanear a nuestro equipo. Ese privilegio de quedarme en Portugal no sería un buen ejemplo.

El seleccionador terminó estando de acuerdo con mi análisis.

Esta conversación fue presenciada por Simão Coutinho, director deportivo del Al Nassr, persona ante la que el actual seleccionador rendía cuentas durante toda la temporada pasada y uno de los responsables de su contratación por el club en 2025.

La víspera de comenzar la concentración, el seleccionador se desplazó a mi casa, en Lisboa, para tener otra conversación conmigo, a petición suya. La conversación fue tranquila y se mantuvieron todos los principios acordados en agosto.

Jugué el partido de Alvalade y, a pesar de ser sustituido, no hice ningún problema. Yo mismo le entregué el brazalete a Bruno Fernandes, muy lejos de imaginar que pudiera estar dando mis últimos pasos como jugador y capitán de la Selección Nacional. Lo importante para mí ese día fue nuestra victoria. Ganar siempre es bueno; en Portugal y por mi país, todavía más.

A la hora del almuerzo del día del partido en Noruega, un ayudante del seleccionador se acercó a la mesa donde el grupo estaba comiendo y me informó de que el seleccionador quería hablar conmigo. Para mi absoluta sorpresa, el seleccionador me preguntó si estaba bien para jugar 30 minutos. Yo estaba totalmente concentrado en mi recuperación física, integrado con mis compañeros como siempre y pensando que no jugaría ese día. Sin ningún problema.

Esta petición estaba fuera de mi plan de recuperación física y entrenamiento —porque solamente iba a jugar el día 4 en el Dragão—, pero obviamente dije que sí. Me respondió que entonces estuviera preparado porque jugaría 30 minutos.

El resto ya lo conocen todos. Calenté desde el descanso, vi pasar los minutos y no fui llamado.

El seleccionador había faltado a su palabra conmigo.

Al terminar el partido solo quería que todo acabara con la victoria y quedarme solo. No fui a saludar a los aficionados. Un error que es únicamente responsabilidad mía y que no debería haber ocurrido. Pido disculpas a los portugueses que nos apoyaron allí intensamente, pido disculpas a los aficionados y pido disculpas a quienes, sin ser portugueses, pudieron haberse desplazado hasta allí para verme y a quienes pude haber decepcionado.

48 horas después tuvimos una conversación: el seleccionador, Simão Coutinho y yo, ya que había sido él quien había acompañado nuestras conversaciones de agosto.

Fue un momento profundo, muy directo, sin ningún tipo de filtro.

Coincidimos en que solo había una manera de cerrar este “caso”: que el seleccionador repitiera lo que acababa de decirme en privado, en presencia de Simão Coutinho, pero en la sala de prensa.

Lo acordado era sencillo: el seleccionador comenzaría la rueda de prensa hablando de este tema, intentando cerrar el asunto contando la verdad. Diría que yo nunca había pedido jugar ningún minuto, que fue el seleccionador, y nadie más, quien me propuso el plan para esta concentración y que fue un error hacerme calentar para después no hacerme entrar, y que, si volviera a ocurrir, no lo haría.

Terminamos aquella reunión con el seleccionador pidiéndome un abrazo, prometiéndome que diría en la rueda de prensa lo que acababa de decirme a mí y que el asunto quedaría superado. Yo no jugaría en Dinamarca y jugaría el partido del Dragão. Todo esto siempre en presencia de Simão Coutinho.

A petición del seleccionador, posteriormente tuvo lugar una reunión entre él mismo, Simão Coutinho y Tiago Craveiro por videoconferencia, en la que se resumió aquello de lo que habíamos hablado.

Se elaboró un pequeño documento que yo mismo validé y que, con mi conocimiento, fue entregado al seleccionador, tal como él había solicitado.

La rueda de prensa fue como todos conocen: la postura no tuvo nada que ver con nuestra reunión. Escuché expresiones y una agresividad que considero que no merezco, una actitud de “quiero, puedo y mando” que nunca me manifestó, ni de cerca, en privado, la víspera.

Las notas que validé eran las siguientes:

“Creo que es importante, precisamente porque es la verdad, aclarar algunas cosas antes de hablar de Dinamarca:

Yo mismo propuse a Cristiano, sin nadie más, un plan para él para esta temporada deportiva en la Selección Nacional. Fue una conversación larga y muy buena.

Sé cuánto vive y ama la Selección y el peso que tiene en el mundo; más aún, el peso y la influencia positiva que tiene en la Selección desde hace 24 años consecutivos.

El plan que propuse a Cristiano fue aceptado.

Él nunca cuestionó mis decisiones. Fue ejemplar, leal y profesional.

En el plan que tracé para él no estaba incluido el partido de Noruega. Sin embargo, sentí que había conseguido recuperarse físicamente del primer partido y le avisé de que podía tener que utilizarlo. Cristiano estuvo de acuerdo.

Me equivoqué al poner a alguien de la dimensión de Pelé o Maradona a calentar para después no ponerlo en el partido. Si fuera hoy, no lo haría.

Para cerrar el asunto: quiero a Cristiano en la Selección Nacional. Es más, no lo quiero poco, lo quiero mucho. Afortunadamente, él también cree en mí. Creyó en el Al Nassr y aquí también.

Sobre no haber saludado a los aficionados. Ya hemos hablado de eso. Quien ha disputado más de 230 partidos con la Selección no recibe de mí lecciones de amor a Portugal. Fue un momento de frustración que no borra absolutamente nada. Es el jugador que más autógrafos firma, que más selfies se hace y que más cariño muestra a los aficionados. No inventemos problemas donde no existen. Cuando no estamos contentos, reaccionamos. Fue solo eso.”

Ninguna de estas notas decía, por tanto, que el seleccionador siquiera me pidiera disculpas.

Era la segunda vez que faltaba a su palabra conmigo.

Decidí abandonar la concentración sin esperar a que se produjera otra ruptura de palabra. Para mí, la verdad sigue siendo lo más importante en la relación entre las personas. Por mucho que duela, prefiero que me digan la verdad.

De hecho, en una conversación que mantuve con el Presidente de la FPF y con el seleccionador la mañana del día de aquella rueda de prensa, pueden confirmar con seguridad que reafirmé que, si no me querían allí, me lo dijeran. Bastaba con que fueran sinceros conmigo. Yo lo aceptaría y prometí que prepararíamos algo bonito, como sueño que suceda, y nadie se enfadaría.

Lo recuerdo como si fuera hoy. Respondieron al unísono que no. Que mi lugar estaba en la Selección Nacional.

Nunca, en ningún momento, me he inmiscuido en ninguna decisión técnica o táctica de ningún entrenador o seleccionador en casi 25 años de carrera. Acepto, mejor o peor, lo que me proponen hacer. Respeto la decisión y, cuando faltan a su palabra conmigo, siento que mi lugar no está allí.

También debo pedir disculpas a mis compañeros de la Selección por haber abandonado la concentración. A pesar de la absoluta ruptura de confianza en la palabra del seleccionador, como podrá testimoniar quien asistió a estas conversaciones, no debería haberlo hecho. La responsabilidad es exclusivamente mía.

Pido disculpas una vez más a los portugueses, pero el incumplimiento de la palabra tiene, para mí, un impacto decisivo. Sentí que, a partir de ese momento, mi permanencia solo perjudicaría al grupo de trabajo e hice lo que siempre dije que haría si no me sintiera útil: hice las maletas y me marché.

La consecuencia de mi acto debe ser evaluada y sancionada por la Federación Portuguesa de Fútbol. Entiendo que la sanción no debe tener atenuantes. No soy un jugador cualquiera, soy el capitán del equipo y eso constituye un agravante. Ya he pedido disculpas, pero sé que las acciones tienen que tener consecuencias. Quien está en el fútbol como yo sabe que, independientemente del estatus de cada uno, las reglas son iguales para todos.

A este respecto, he escuchado hablar mucho de partidos de despedida, de que tengo que tener una despedida digna y de que la Federación quiere darme esa oportunidad.

Aprendí en la vida, pasando hambre y sin nada que comer muchas veces, que nadie le da nada a nadie.

Puedo prometer a todos mis aficionados, naturalmente y especialmente a todos los portugueses, que haremos uno o más partidos de despedida; habrá tiempo para ello.

Pero cuando pienso en la Selección, lo que realmente pienso es en competir. En eso pensé el día en que me dieron la noticia de la muerte de mi padre. Estaba concentrado con nuestra Selección y allí decidí quedarme hasta terminar el partido del día siguiente. Hice por el país lo que jamás habría hecho por ningún club.

Por lo tanto, si estoy bien físicamente, jugando en mi club, con goles, espero, después de cumplir la suspensión que se me imponga, estaré disponible, como siempre lo he estado hasta hoy, para competir y ganar con nuestra Selección.

Esta es, créanme, la más pura de las verdades”, sentenció Cristiano.