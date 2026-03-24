Vea el regalo que recibió Laura Fernández en su visita al Congreso

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

La presidenta electa Laura Fernández recibió durante su visita a la Asamblea Legislativa este martes uno de los regalos que ella califica como de los más emotivos dentro de su carrera política.

En medio de sus reuniones con distintas fracciones para evidenciar el avance de los proyectos, la asesora del Partido Unidad Social Cristiana, Yismenia Solano, le regaló una imagen de la Virgen de Los Ángeles con un vestido blanco, el cual fue hecho a mano por el padre de la funcionaria legislativa.

Ante el presente, la futura mandataria se mostró conmovida y dijo que buscará el lugar ideal para su nuevo regalo.

La futura mandataria recibió el detalle en Cuesta de Moras.

Vecina de Cartago y católica prácticante, Fernández ha demostrado públicamente su fe en diferentes espacios, desde portar la medalla de San Benito durante toda la campaña, hasta participar de una conferencia de prensa con la cruz en su frente con motivo del miércoles de ceniza de este año.

“Soy católica, orgullosamente creyente, y como millones de costarricenses asisto a misa cada domingo y cada vez que puedo”, manifestó la mandataria electa carrera electoral.

San Benito acompañó a Fernández durante toda la campaña.

Incluso durante la carrera electoral, el escritorio de la entonces candidata estaba lleno de artículos religiosos que la acompañan habitualmente en sus espacios de trabajo.