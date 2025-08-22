El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) recibió un reconocimiento especial por parte de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) por su labor en la detención de Luis Manuel Picado Grijalba, alias “Shock”.

Se trata de un presunto narcotraficante que operaba en el Caribe costarricense y que era requerido por la justicia estadounidense.

Dicho reconocimiento fue entregado por Wes Wynne, fiscal adjunto de los Estados Unidos del Distrito Este de Texas, quien destacó la importancia de la alianza.

“El OIJ ha hecho un gran trabajo contra el narcotráfico. Esta colaboración es clave para enfrentar un problema que afecta a ambos países y al mundo entero”, dijo el fiscal.

Por su parte, Randall Zúñiga, director del OIJ, agradeció el respaldo: “El caso de ‘Shock’ es un ejemplo del trabajo conjunto entre el OIJ, la DEA y el Ministerio Público para lograr objetivos comunes en seguridad y justicia”.

La captura se habría dado el 29 de diciembre de 2024 en el aeropuerto de Heathrow de Londres, Inglaterra, luego de una orden de captura internacional emitida por la Corte del Distrito Este de Texas. Desde entonces, el sospechoso permanece detenido en Reino Unido.