Vea el once ideal de los cuartos de final de la Centroamericana

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Concacaf dio a conocer este martes el XI ideal de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026, y tres futbolistas de clubes costarricenses aparecen en la selección de los mejores de la ronda.

El lateral de Alajuelense Ronald Matarrita fue incluido en la defensa, mientras que José “Tepa” González y Alonso Hernández, ambos de Cartaginés, aparecen en la delantera.

Este es el XI ideal de los Cuartos de Final de la Copa Centroamericana 🌟



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Matarrita disputó los 180 minutos de la serie ante Marathón y destacó tanto en defensa como en ataque: registró ocho entradas, tres intercepciones y ocho centros, además de marcar un gol en el partido de vuelta que ayudó a los manudos a sellar su clasificación a semifinales.

Por su parte, Alonso Hernández fue reconocido tras participar en los dos encuentros ante Saprissa. El atacante sumó una asistencia, tres centros, cuatro entradas y una intercepción en los 178 minutos que disputó.

El “Tepa” González también fue determinante para los brumosos. El mexicano anotó en los dos partidos de la serie contra Saprissa, actuación que contribuyó directamente a la histórica clasificación de Cartaginés a las semifinales.

El XI lo completan Edrick Menjívar, Kevin Güity, Luis Vega, Jefryn Macías, Jorge Álvarez, Alejandro Reyes, Edwin Rodríguez y Yairo Moreno. Olimpia aportó cuatro jugadores, Motagua tres, Cartaginés dos, Alajuelense uno y Marathón uno.