La magia del concierto no solo estuvo en el escenario. Entre luces, emociones y miles de corazones vibrando al unísono, una historia de amor tomó el protagonismo de la noche.

Jennifer y Juan Carlos, una pareja del público oriunda de San José, vivieron un momento inolvidable al comprometerse en medio del show del cantante colombiano.

El emotivo instante ocurrió mientras de fondo sonaba “Quiéreme mientras se pueda”, una de las canciones más románticas de Manuel Turizo, creando el ambiente perfecto para dar el “sí”.

Como si el destino estuviera de su lado, el artista no dudó en sumarse al momento y los invitó a subir al escenario, donde se tomaron una foto juntos que seguramente quedará marcada para siempre en sus memorias.