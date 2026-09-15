Vea el farol que llevó Laura Fernández a la mesa principal en Cartago

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

La Presidenta de la República, Laura Fernández, llevó a la mesa principal de la Sesión Solemne del Consejo de Gobierno, un farol típico costarricense.

Fernández arribó a Cartago antes de las 6:00 p.m. de este lunes 14 de setiembre y antes de llegar a la mesa principal, subió con un farol.

Véalo aquí:

Fotografía Mauricio Aguilar

Fotografía Mauricio Aguilar

Fotografía Mauricio Aguilar

Posterior al Consejo de Gobierno, la mandataria recibió la antorcha en Cartago junto a miembros de su gabinete en un acto que cerró con broche de oro con juego de pólvora.