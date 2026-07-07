Vea el arma que le quitaron policías a un menor de edad

El Ministerio de Seguridad Pública informó sobre el decomiso de un arma de fuego y municiones que estaban en poder de un menor de edad.

Según reportes suministrados por las autoridades policiales de la Fuerza Pública, en el caso del arma decomisada, se trataba de un arma de fuego tipo pistola.

Esto se logró como resultado de la labor policial que lleva a cabo la Fuerza Pública de la provincia de San José, en el distrito de León XIII, en el cantón de Tibás.

En otra diligencia, los oficiales también lograron detener a un sujeto requerido por las autoridades judiciales.

La persona aprehendida fue identificada por la Fuerza Pública como de apellido Jiménez, quien era requerido por las autoridades judiciales y tenía una orden de captura por la presunta comisión del delito de amenazas en contra de una mujer.