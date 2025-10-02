Una organización criminal que opera en Hatillo implementó un método insólito para bloquear el ingreso de la Policía a los sectores donde mantiene activos sus búnkeres de venta y consumo de drogas, según detalló Marcelo Solano, jefe policial de San José.

De acuerdo con Solano, en la ciudadela 25 de Julio, los delincuentes promovieron que se arrojara basura en una de las dos vías de acceso principales, con el fin de impedir el paso de patrullas y cuadrillas municipales. El obstáculo generó acumulación de desechos y riesgos sanitarios en la comunidad.

La Municipalidad logró limpiar la zona.

La estrategia fue detectada durante el plan de derribo de estructuras ilegales que impulsa la Municipalidad de San José en conjunto con la Policía Municipal y la Fuerza Pública. Tras varias horas de trabajo, el camino quedó despejado y los equipos retomaron las labores de demolición en los búnkeres identificados.

Autoridades locales reiteraron que los operativos continuarán en la zona, con el objetivo de recuperar espacios públicos y devolver seguridad a los vecinos afectados por el narcotráfico.