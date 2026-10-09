Vea cómo se movieron las lámparas del “Lito” Pérez tras sismo

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El sismo de este viernes por la tarde sacudió gran parte del territorio costarricense y así quedó registrado en el estadio Miguel “Lito” Pérez.
El recinto porteño se sacudió al punto de que una de las torres de iluminación se movió durante varios segundos.
A pesar de que el movimiento fue en Panamá, sus repercusiones cayeron en nuestro país-
En un principio, las autoridades informaron que el sismo fue de 8 grados, sin embargo, luego de varios minutos lo catalogaron de 7,6. De momento, no se reportan víctimas mortales.